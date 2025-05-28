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Путин поручил обеспечить доступность занятий спортом для ветеранов СВО

Президент заявил, что ветераны СВО должны иметь возможность участвовать в турнирах Кубка защитников Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность занятий спортом для ветеранов специально военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по спорту при президенте РФ 28 мая.

«Многие из них не только регулярно занимаются спортом, но и стали членами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня», — отметил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что часть ветеранов СВО возвращается к мирной жизни после ранений, полученных в ходе боевых действий. Поэтому для них необходимо создать условия, которые позволят военнослужащим заниматься спортом.

Путин также заявил, что ветераны спецоперации и участники боевых действий должны иметь возможность выступать на турнирах Кубка защитников Отечества в РФ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что Россия всегда была и остается верна идеалам спорта. Президент подчеркнул, что страна намерена продвигать их не только в РФ, но и в мире.

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