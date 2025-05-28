Путин поручил обеспечить доступность занятий спортом для ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность занятий спортом для ветеранов специально военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по спорту при президенте РФ 28 мая.
«Многие из них не только регулярно занимаются спортом, но и стали членами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня», — отметил Путин.
Глава РФ подчеркнул, что часть ветеранов СВО возвращается к мирной жизни после ранений, полученных в ходе боевых действий. Поэтому для них необходимо создать условия, которые позволят военнослужащим заниматься спортом.
Путин также заявил, что ветераны спецоперации и участники боевых действий должны иметь возможность выступать на турнирах Кубка защитников Отечества в РФ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что Россия всегда была и остается верна идеалам спорта. Президент подчеркнул, что страна намерена продвигать их не только в РФ, но и в мире.
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