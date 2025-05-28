Мишустин освободил Максима Титова от должности замглавы Минсельхоза

Максим Титов занимал пост замминистра с ноября 2023 года, куда был назначен после работы директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза. До этого он трудился в «Россельхозбанке», где с 2011 по 2019 год занимал различные должности, включая заместителя директора департамента крупного бизнеса. Титов родился в 1986 году в Узбекистане, окончил Финансовую академию при правительстве РФ и Институт профессиональной оценки.