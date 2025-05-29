Юрий Слюсарь сообщил о проведении в Ростове «Форума будущего»

«В прошлом году Ростовская область в числе первых присоединилась к пилотному проекту развития креативных индустрий. Его разработало Агентство стратегических инициатив. В августе мы планируем провести в Ростове “Форум будущего”. Вместе с представителями сферы обсудим темы креативных индустрий, туризма и культурного наследия региона», — сообщил глава региона.