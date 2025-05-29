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Юрий Слюсарь сообщил о проведении в Ростове «Форума будущего»

Ростовская область, 28 мая 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился с донскими предпринимателями и обсудил важные вопросы, которые волнуют бизнес-сообщество.

«В прошлом году Ростовская область в числе первых присоединилась к пилотному проекту развития креативных индустрий. Его разработало Агентство стратегических инициатив. В августе мы планируем провести в Ростове “Форум будущего”. Вместе с представителями сферы обсудим темы креативных индустрий, туризма и культурного наследия региона», — сообщил глава региона.

Поговорили и о поддержке бизнеса.

На Дону сохраняются все действующие субсидии и льготы для предпринимателей. Для предприятий — участников системы «Сделано на Дону» разработаны дополнительные механизмы поддержки.

На встрече также прозвучала идея привлекать бизнесменов в качестве экспертов к разработке планов развития региона.

«Предложил нашему бизнес-сообществу включиться в обновление стратегии социально-экономического развития Ростовской области», — добавил Юрий Слюсарь.