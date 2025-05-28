В Госдуме оценили идею Трампа о разделе мира

Депутат Госдумы Николай Будуев прокомментировал якобы возможные планы президента США Дональда Трампа предложить России и Китаю сделку о разделе мира на сферы влияния. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению политика, шансов на реализацию на практике такая инициатива имеет мало и скорее вызывает ностальгию.
Парламентарий отметил, что в современном мире сфера влияния — это не только военный и экономический контроль, но и сложные политические, юридические и моральные аспекты, делающие «крайне проблематичным» такой раздел.
Однако то, что у Трампа действительно есть некоторые планы относительно РФ и Китая, собеседник издания не исключил.
Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель ожидает прояснения ситуации вокруг украинского конфликта и сможет определиться относительно своего участия в его урегулировании.