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Соловьев сообщил об угрозах Мединскому со стороны украинских нацистов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские нацисты шлют угрозы семье помощника президента России Владимира Мединского, сообщил в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

Источник: © РИА Новости

«В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что “мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов”, намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом», — написал он.