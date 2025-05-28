Переворот на Украине выгоден Европе: эксперты рассказали, почему

Утверждение, что кризис вокруг и внутри Украины вступил в решающую стадию, стало фактом в результате недавнего разговора В. В. Путина и Дональда Трампа.
На мой вкус, его результаты — четкая рамка реализации главных целей СВО. Получили подтверждение слова Уиткофа, что российско-американский диалог позволил лучше понять фундаментальные основания нашей позиции. Трамп проявил реализм и дальновидность, не стал глупыми угрозами рубить под корень перспективы наших отношений. Он предпочел зафиксировать свой внешнеполитический успех на украинском треке: усилия президента США подвигнули стороны конфликта к переговорному процессу, который должен привести к выработке условий для устойчивого мира.
Пусть злопыхатели утверждают, что реальным результатом разговора между лидерами стал отход американцев от роли посредников. Как говорится, нехай клевещут.
Благодарность нашего президента Дональду Трампу за посреднические усилия — отнюдь не дань вежливости. Создан переговорный механизм, который, при наличии доброй воли, может привести к миру, основанному на учете национально-государственных интересов обеих стран. Вряд ли можно было достичь большего.
Отсутствие же ответственного понимания национальных интересов со стороны клики, полагающей себя руководителями Украины, — вовсе не дефект созданного механизма. Об отсутствии такого понимания ясно свидетельствует позиция Зе, что он не пойдет на территориальные уступки в ходе переговорного процесса. И это при том, что даже его симпатизанты среди руководителей европейских правительств уже высказывались о неизбежности таких уступок.
Это безответственно по отношению и к народу Украины, и к интересам Европы. Она взвалила на себя уже весь финансовый груз продолжения конфликта. Этот груз станет все более весомым фактором в формировании там новой политической диспозиции. Да, конечно, консолидированных усилий евроатлантистов еще хватает, чтобы протащить, что называется, «на бровях» лояльного президента Румынии. Но ниточки для такого протаскивания становятся все тоньше. Подтверждение — смена позиции германского канцлера по поставке ракет «Таурус». Электоральное давление сторонников мира на Украине и восстановления бизнеса с Россией явно усиливается.
Конечно, истерика европейских СМИ о победе Путина в результате его разговора с Трампом — политическая глупость, свидетельствующая об интеллектуальной слабости евроатлантистов. Прежние пугалки: что хорошо для Путина, плохо для безопасности Европы — срабатывают все хуже и хуже. Все яснее проступает новая логика: если вы терпите поражение за поражением, то, может быть, пора освободить капитанский мостик. И истерика в СМИ лишь упрочивает эти растущие настроения.
Но эта истерика не на пустом месте. Налицо явный успех нашего Лидера.
Завершение конфликта, наша победа все больше в наших руках и все меньше зависит от вмешательства внешних сил. В созданных условиях ничто не мешает нам в рамках переговоров отстаивать фундаментальные требования по устранению причин, приведших к СВО. Не менее важно, что при этом не возникает препятствий (как писали раньше) для «вразумления и острастки» партнеров по переговорам нашими успехами на поле боя.
Друзья из военного аналитического центра крупной страны полагают, что переговорный процесс не лучшим образом скажется на моральном духе недавно мобилизованных солдат ВСУ. Им все менее понятно, зачем их бросают на «мясные штурмы», когда на горизонте мирный результат переговоров. Добавлю, что, по мнению наших экспертов, он и так падает на глазах. Это также должно помочь нашим новым победам.
Более того, как представляется, итоги договоренностей лидеров стали триггером для запуска кризиса в «политикуме» Украины. Процесс «сомализации», о котором я писал на страницах «МК», уже на пороге.
Более того, он становится почти неизбежным. Как ни странно, в нем все более заинтересованы основные игроки, ищущие сценарий, позволяющий им уйти от признания явного стратегического поражения.
Для европейских барабанщиков «стратегического поражения России» инерционный сценарий, связанный с новыми успехами наших воинов на поле боя и принуждением клики Зеленского к миру, — политический крах. Победившие сторонники суверенного развития и уважения традиционных ценностей припомнят евроатлантистам не только страдания народа Украины, но и развал экономики Европы, обеднение собственных народов.
Еще жестче ситуация у Зеленского. В надежде на продавливаемое перемирие и сохранение контроля за территорией в бой были брошены почти все резервы. Курская авантюра сточила остававшиеся «элитные» бригады. 47-я бригада «Магура», когда-то витрина ВСУ, потеряла, по признанию своих же командиров, почти всех опытных бойцов в результате «дебильных» решений командования. Это яркий, но не единственный пример.
По оценке независимых экспертных центров, «ВСУ все хуже справляется с нарастающим давлением русских». Дискуссия идет лишь о том, где лопнет фронт: на входе в Днепропетровскую область, на Покровском направлении или когда падут Сумы. Вполне допускаю, что аналитики несколько забегают вперед. Так уже было. Но тренд успешного продвижения наших войск и освобождения новых территорий налицо. Он имеет явное политическое измерение.
Вряд ли эта перспектива неизвестна окружению Зеленского. Они понимают, что переход к реализму в ходе переговоров по подготовке меморандума, о котором договорились Путин и Трамп, вряд ли возможен из-за позиции Зеленского. Сам он вряд ли может поменять эту позицию и признать поражение своего режима, в результате политики которого погибли сотни тысяч и разрушена Украина. Такое признание — политический взрыв, и его просто разорвут.
Что же делать проигравшим сторонникам войны? Как уйти от признания неизбежного поражения? Надежда была на перемирие под давлением Трампа. Но фокус не прошел. Поиском выхода сейчас, по поручению своего начальства, заняты близкие к власти эксперты ряда европейских государств — апологетов войны.
Друзья из одного такого центра поделились выводами: нужен военный переворот на Украине. Что ж, дело знакомое: проигрываешь — сбрось фигуры с доски. При таком сценарии захватившая власть военная хунта неизбежно согласится завершить войну на условиях России, чтобы спасти хоть остатки Украины.
Для европейских же апологетов войны военный переворот — индульгенция. Евроатлантисты тогда могут заявить: мы не проиграли, а виноваты предатели Незалежной. Ну, эта риторика знакома с 20-х годов в Германии. Переворот для них — основание также и для прекращения выбрасывания денег на поддержку «карточного домика» под названием «Украина». Действительно, нельзя же поддерживать нелегальный режим. Еще одна выгода.
Переворот — отмазка и для Зеленского с командой, если, конечно, они сумеют сбежать и избежать участи Муссолини. При благоприятном исходе он — несломленный борец за Незалежную и может даже организовать правительство в изгнании.
Переворот неплох и для Трампа. Он ведь предсказывал, что продолжение военных действий ведет к краху Украины. Не послушали, получите.
Из представленного расклада видно, что интересанты военного переворота могут понемногу (а может, и быстро) его подталкивать и даже готовить. В особенности если на фронте начнутся заметные подвижки. Тем более что кандидатуры в украинские Бонапарты не исчерпываются лондонским изгнанником.
Как я уже писал на страницах «МК», военный переворот неизбежно приведет к «сомализации» Украины, к краху централизованного управления и распаду ее на локальные сегменты, где хороводить будут местные гауляйтеры, ставленники олигархов, какие-нибудь начальники из СБУ и просто местный криминал. Понятно, что в такой ситуации мы не оставим в беде части русского мира. Венгры тоже не оставят своих в Закарпатье.
Вроде бы все и ничего. Такой сценарий позволит быстро закончить СВО, прекратить интенсивные военные действия, хотя и приведет к разгулу криминала.
Но вот незадача. С кем тогда подписывать условия завершения СВО, чтобы они стали основой для устойчивого мира? Документ, подписанный любой хунтой, не будет стоить даже бумаги, на которой он написан. Возникшая затем легальная власть на Украине будет испытывать искушение откреститься от таких соглашений.
Выносить его на международную конференцию, завершающую военный конфликт? Плавали, знаем! Можно припомнить, что сделали с интересами России в Берлинском трактате 1878 года, подписанном по итогам международной конференции, завершившей Русско-турецкую войну. Дважды затем освобожденная нами Болгария воевала на стороне врагов. Значит, конференция, участники которой собраны по каким-либо формальным признакам (страны Европы, например), точно не годится.
Уже сейчас следует задуматься, как надежно легализовать наши интересы в результате обсуждаемого и все более вероятного сценария.
Может быть, стоит рассмотреть схему международной конференции с участием стран — друзей мира, проявивших свою реальную заинтересованность в мирном разрешении конфликта: США, Россия, КНР, Индия, Бразилия. Все эти страны могли бы стать гарантами нового мирного соглашения. В современном мире вряд ли кто-то сможет оспорить их вердикт. После этого, для порядка, можно утвердить соглашение и резолюцией Совбеза ООН. Тогда от любых властей Украины можно будет требовать признания принятых соглашений в качестве условия их международного признания и членства в ООН.
Заодно такой механизм можно задействовать и впоследствии при урегулировании новых конфликтов. Судя по всему, участие этого глобального ядра, к сожалению, еще не раз пригодится.