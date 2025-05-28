Это безответственно по отношению и к народу Украины, и к интересам Европы. Она взвалила на себя уже весь финансовый груз продолжения конфликта. Этот груз станет все более весомым фактором в формировании там новой политической диспозиции. Да, конечно, консолидированных усилий евроатлантистов еще хватает, чтобы протащить, что называется, «на бровях» лояльного президента Румынии. Но ниточки для такого протаскивания становятся все тоньше. Подтверждение — смена позиции германского канцлера по поставке ракет «Таурус». Электоральное давление сторонников мира на Украине и восстановления бизнеса с Россией явно усиливается.