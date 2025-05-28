Медведев: Мерц — последователь воевавших в Вермахте родственников

Зампред Совбеза России Дмитирий Медведев сказал, что ФРГ является непосредственным участником украинского конфликта, поскольку ее техника и специалисты воюют с Россией. По словам Медведева, речь идет не о гибридном участии. Так Медведев прокомментировал недавние реплики руководителя ФРГ Фридриха Мерца, сообщает РИА «Новости».