Зампред Совбеза России Дмитирий Медведев сказал, что ФРГ является непосредственным участником украинского конфликта, поскольку ее техника и специалисты воюют с Россией. По словам Медведева, речь идет не о гибридном участии. Так Медведев прокомментировал недавние реплики руководителя ФРГ Фридриха Мерца, сообщает РИА «Новости».
Медведев назвал Мерца "верным последышем своих родственников, воевавших в Вермахте.
Заместитель председателя Совбеза сказал, что Россия может принять любое решение об ответных действиях при наличии информации об участии в конфликте немецких военнослужащих.
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