Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: Мерц — последователь воевавших в Вермахте родственников

Зампред Совбеза России Дмитирий Медведев сказал, что ФРГ является непосредственным участником украинского конфликта, поскольку ее техника и специалисты воюют с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитирий Медведев сказал, что ФРГ является непосредственным участником украинского конфликта, поскольку ее техника и специалисты воюют с Россией. По словам Медведева, речь идет не о гибридном участии. Так Медведев прокомментировал недавние реплики руководителя ФРГ Фридриха Мерца, сообщает РИА «Новости».

Медведев назвал Мерца "верным последышем своих родственников, воевавших в Вермахте.

Заместитель председателя Совбеза сказал, что Россия может принять любое решение об ответных действиях при наличии информации об участии в конфликте немецких военнослужащих.

Читайте материал «Мерц прервал речь Зеленского и высмеял немецкие технологии».