Мишустин освободил от должности замглавы Минсельхоза Максима Титова

Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра сельского хозяйства России Максима Титова, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что Титов был уволен по собственному желанию.
«Освободить Титова Максима от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ по его просьбе», — сообщается в документе.
Напомним, Титов занимал пост замглавы Минсельхоза с ноября 2023 года.
Ранее стало известно, что Алексея Вовченко освободили от должности замглавы Минтруда России.
Вовченко назначили на эту должность в октябре 2021 года, до этого он занимал пост первого замглавы Минтруда.