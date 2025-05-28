Ермак заявил, что уйдёт из политики вместе с Зеленским

Напомним, ранее Зеленский заявил, что боевые действия могут продлиться ещё год. Он высказал предположение, что беспрецедентные ограничительные меры Запада в отношении России могут начать оказывать заметное воздействие на экономику страны. Позднее экс-комик уточнил свою позицию, отметив, что, по его оценкам, вооружённое противостояние не сможет продлиться до 2026 года. Примечательно, что эксперты ранее прогнозировали гибель Зеленского после завершения специальной военной операции.