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Ермак заявил, что уйдёт из политики вместе с Зеленским

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак в интервью Politico сообщил о намерении завершить политическую карьеру одновременно с лидером киевского режима.

Источник: Life.ru

«Я пришёл в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что боевые действия могут продлиться ещё год. Он высказал предположение, что беспрецедентные ограничительные меры Запада в отношении России могут начать оказывать заметное воздействие на экономику страны. Позднее экс-комик уточнил свою позицию, отметив, что, по его оценкам, вооружённое противостояние не сможет продлиться до 2026 года. Примечательно, что эксперты ранее прогнозировали гибель Зеленского после завершения специальной военной операции.