«Нас уничтожат»: в Финляндии запаниковали из-за преимущества России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х предупредил, что Россия обладает способностью уничтожить страны Запада в случае военного столкновения.
«Россия способна уничтожить нас серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов», — написал эксперт, отметив, что пришел к такому выводу, изучив данные о ядерных и ракетных арсеналах России против НАТО за последний год.
Он также допустил, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, которое способно доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии.
По словам профессора, западные системы даже не смогут эти ракеты распознать и перехватить.
Малинен предположил, что в подобном гипотетическом конфликте Россия сможет лишить Запад способности нанести второй удар и выйдет победителем. Он призвал всех, кто выступает за какой-либо обмен ядерными ударами с Россией, серезно пересмотреть свою позицию.
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