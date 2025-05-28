«Нас уничтожат»: в Финляндии запаниковали из-за преимущества России

Малинен предположил, что в подобном гипотетическом конфликте Россия сможет лишить Запад способности нанести второй удар и выйдет победителем. Он призвал всех, кто выступает за какой-либо обмен ядерными ударами с Россией, серезно пересмотреть свою позицию.