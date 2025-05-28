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«Нас уничтожат»: в Финляндии запаниковали из-за преимущества России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х предупредил, что Россия обладает способностью уничтожить страны Запада в случае военного столкновения.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х предупредил, что Россия обладает способностью уничтожить страны Запада в случае военного столкновения.

«Россия способна уничтожить нас серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов», — написал эксперт, отметив, что пришел к такому выводу, изучив данные о ядерных и ракетных арсеналах России против НАТО за последний год.

Он также допустил, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, которое способно доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии.

По словам профессора, западные системы даже не смогут эти ракеты распознать и перехватить.

Малинен предположил, что в подобном гипотетическом конфликте Россия сможет лишить Запад способности нанести второй удар и выйдет победителем. Он призвал всех, кто выступает за какой-либо обмен ядерными ударами с Россией, серезно пересмотреть свою позицию.

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