Белоруссия разместит «Орешник» на территории республики к концу 2025 года

Белоруссия планирует разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на территории республики к концу 2025 года. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Он отметил, что места для размещения «Орешника» в республике уже определены, а в настоящий момент идет подготовка по реализации решения о размещении ракетного комплекса, принятого главами России и Белоруссии — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
По словам Вольфовича, размещение «Орешника» в республике позволит обеспечить безопасность для страны и ее населения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что размещенный в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник» будет входить в состав Ракетных войск стратегического назначения ВС России. При этом глава государства ответил, что определение целей для его баллистических ракет будет оставаться за руководством республики.