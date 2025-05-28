В Минтруда рассказали, где разрешено работать подросткам и какая будет минимальная оплата

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, какие виды работ доступны для подростков 14−16 лет и какая будет минимальная оплата.
В ведомстве напомнили, что в 2025 году был расширен список легких видов работ, которые доступны для подростков 14−16 лет. Так, подростки могут работать в диспетчерских и call-центрах, разрешено выполнять элементарные работы по сборке, разборке простых механизмов, расклеивать объявления, доставлять еду и товары на дом (при наличии велосипеда), а также заниматься флористикой.
Кроме того, указанная категория работников может устроиться в социальные учреждения, чтобы помогать пожилым людям в пансионатах, или трудиться в территориальных центрах социального обслуживания.
Уточняется, что подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 23 часов в неделю (во время каникул — не более 4 часов 36 минут в день и только легкие трудовые задачи).
В Минтруда отметили, что за полностью отработанный месяц заплатят не ниже минимальной заработной платы — Br726.
Выбрать вакансию можно через службу занятости по месту жительства, портал gsz.gov.by или учреждении образования. -0-