В Минтруда рассказали, где разрешено работать подросткам и какая будет минимальная оплата

В ведомстве напомнили, что в 2025 году был расширен список легких видов работ, которые доступны для подростков 14−16 лет. Так, подростки могут работать в диспетчерских и call-центрах, разрешено выполнять элементарные работы по сборке, разборке простых механизмов, расклеивать объявления, доставлять еду и товары на дом (при наличии велосипеда), а также заниматься флористикой.