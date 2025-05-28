Власти Японии запретили называть детей странными именами

Японские власти запретили называть новорожденных детей именами, написание и произношение которых трудно для понимания. Об этом пишет газета The Guardian.
Сообщается, что теперь в Японии родителям запрещено использовать иероглифы, которые складываются в нелепые или трудные для понимания сочетания. Речь идет об именах, которые используют нестандартное чтение или звучат «слишком причудливо».
По данным японского правительства, соответствующее решение направлено на упрощение административных процедур и цифровизацию данных. Власти страны уточнили, что причудливые имена часто вызывают проблемы в школах, больницах и госучреждениях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба в последний раз значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов.