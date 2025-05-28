Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Японии запретили называть детей странными именами

Теперь в Японии родителям запрещено использовать иероглифы, которые складываются в нелепые или трудные для понимания сочетания.

Источник: Аргументы и факты

Японские власти запретили называть новорожденных детей именами, написание и произношение которых трудно для понимания. Об этом пишет газета The Guardian.

Сообщается, что теперь в Японии родителям запрещено использовать иероглифы, которые складываются в нелепые или трудные для понимания сочетания. Речь идет об именах, которые используют нестандартное чтение или звучат «слишком причудливо».

По данным японского правительства, соответствующее решение направлено на упрощение административных процедур и цифровизацию данных. Власти страны уточнили, что причудливые имена часто вызывают проблемы в школах, больницах и госучреждениях.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба в последний раз значительно ужесточил свою позицию по вопросу Курильских островов.