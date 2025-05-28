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Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Лавров проинформировал Рубио о подготовке РФ конкретных предложений к новому раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио вечером в среду, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о процессе реализации договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 19 мая. Также политики обсудили подготовку Москвой конкретных предложений по урегулированию к новому раунду переговоров с Киевом.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лаврова, что делегация РФ предоставит меморандум о мирном урегулировании на Украине во время встречи в Стамбуле 2 июня.

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