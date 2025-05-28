Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Как отметили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о процессе реализации договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 19 мая. Также политики обсудили подготовку Москвой конкретных предложений по урегулированию к новому раунду переговоров с Киевом.