Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио вечером в среду, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о процессе реализации договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 19 мая. Также политики обсудили подготовку Москвой конкретных предложений по урегулированию к новому раунду переговоров с Киевом.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лаврова, что делегация РФ предоставит меморандум о мирном урегулировании на Украине во время встречи в Стамбуле 2 июня.
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