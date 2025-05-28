Лавров обсудил с Рубио новый раунд переговоров с Украиной

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. По словам президента России, они договорились о разработке Москвой и Киевом меморандума будущего мирного договора и определении принципов и сроков урегулирования конфликта на Украине. Трамп анонсировал «немедленные» переговоры о прекращении огня и окончании боевых действий. «Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — сказал он, не уточнив, продолжат ли США посреднические усилия. О состоявшейся беседе он проинформировал президентов Украины, Франции и Финляндии Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.