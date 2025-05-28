Лавров обсудил с Рубио новый раунд переговоров с Украиной

«Министр информировал М. Рубио о ходе реализации договоренностей президента России В. В. Путина и президента США Д. Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — говорится в сообщении.
Согласно данным российского МИДа, Рубио, в свою очередь, подчеркнул стремление президента США Дональда Трампа к «скорейшему завершению» конфликта на Украине и выразил готовность Вашингтона «содействовать сближению позиций сторон».
Также Рубио и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки и «подтвердили настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога», заключили в ведомстве.
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. По словам президента России, они договорились о разработке Москвой и Киевом меморандума будущего мирного договора и определении принципов и сроков урегулирования конфликта на Украине. Трамп анонсировал «немедленные» переговоры о прекращении огня и окончании боевых действий. «Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — сказал он, не уточнив, продолжат ли США посреднические усилия. О состоявшейся беседе он проинформировал президентов Украины, Франции и Финляндии Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Киев передал свой проект меморандума Вашингтону 27 мая. В нем отражено требование о безусловном прекращении огня, которое «даст возможность сесть за стол переговоров» и определить остальные этапы урегулирования, уточняли в офисе президента Украины. Лавров ранее предложил провести второй раунд прямых переговоров 2 июня в Стамбуле (первый состоялся там же 16 мая), где российская делегация представит свой документ с условиями урегулирования. В Кремле не стали раскрывать содержание меморандума.