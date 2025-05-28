Лавров созвонился с госсекретарем США по поводу грядущих переговоров с Украиной

Второй раунд переговоров между представителями России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Об этом проинформировал глава российского МИДа. По его словам, в настоящее время российская делегация завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который будет представлен украинской стороне в ходе предстоящей встречи.