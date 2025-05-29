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Новую процедуру внедрят на выборах губернатора Ростовской области

Ростовская область, 28 мая 2025. DON24.RU. Кандидаты на пост губернатора Ростовской области смогут открыть специальный избирательный счет дистанционно. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 г. ЦИК России проводит пилотный проект по внедрению дистанционного открытия специальных избирательных счетов кандидатов с использованием цифрового сервиса Сбербанка. Донской регион вошел в число девяти субъектов Российской Федерации, где такая возможность будет применяться впервые — ею смогут воспользоваться кандидаты на должность губернатора Ростовской области», — пояснили в избирательной комиссии.

Счет можно будет отрыть через интернет, не приходя в банк.

При этом на всех уровнях выборов остается доступным прежний способ открытия избирательного счета — при личном присутствии самого кандидата или его уполномоченного по финансовым вопросам в отделении банка.

Возможность открывать счет дистанционно станет повсеместной на выборах в России с 1 января 2026 года.

Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года.