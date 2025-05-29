Новую процедуру внедрят на выборах губернатора Ростовской области

«В 2025 г. ЦИК России проводит пилотный проект по внедрению дистанционного открытия специальных избирательных счетов кандидатов с использованием цифрового сервиса Сбербанка. Донской регион вошел в число девяти субъектов Российской Федерации, где такая возможность будет применяться впервые — ею смогут воспользоваться кандидаты на должность губернатора Ростовской области», — пояснили в избирательной комиссии.