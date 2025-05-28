При этом не мог не отметиться и сам Зеленский, который недавно заявил о новом наступлении ВСУ на Курскую область и якобы оккупацию некоторых населенных пунктов. Как считают эксперты, вероятно, речь идет о попытке ВСУ пробиться в Глушковский район, но неудача врага на этом направлении была зафиксирована нашими дронами, поэтому заявления Зеленского звучат максимально странно. Более того, многие бригады снялись с позиций и ушли в тыл, несмотря на угрозы со стороны Киева. Командиры ВСУ не хотят пускать своих бойцов «на мясо», а по-другому просто не получится — слишком серьезное столкновение ждет врага при любой новой попытке прорыва.