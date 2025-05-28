Под Курском снова неспокойно. Сообщается о стягивании тысяч военных к нашей границы, но Россия имеет план, как и всегда, об этом пишет «Царьград».
Телеграм-канал «Два майора» сообщает о обстреле приграничных пунктов Белгородской и Брянской областей. ВСУ при этом не спешили предпринимать попытки вылазок, передают авторы тг-канала.
В стрелковом бою уничтожена значительная часть пехоты врага. Речь идет о штурмовой группе 24-й ошб («Айдар»- организация, признанная террористической, запрещена в России*). Далее украинцы пытались перебросить штурмовую группу 425-го ошп ВСУ в сторону нашей границы, но были уничтожены.
Группировка «Север» сообщает о значительном продвижении в районе сел Алексеевка, Владимировка и Водолаги. Также наши десантники вступили в бой на окраине Юнаковки.
Между тем Минобороны передает информацию об освобождении Константиновки. Военкор Юрий Котенок сообщил о спрямлении ЛБС между Локней и Беловодами.
До облцентра Сум начали долетать ФАБы с УМПК, что заставило врага призвать к срочной эвакуации из Сум. Украинцам и самим непросто поверить, что им удастся удержать Юнаковку, ведь после освобождения транспортного хаба нашими войсками, придет время зачищать от украинцев Сумы, чего последние никак не хотят допускать. ВСУ делают все, что за российской армией не закрепились ключевые высоты, с которых будет намного проще наносить удары с помощью БПЛА. Под удар попадут незащищённые участки обороны противника, а как мы знаем, эти дыры затыкают иностранные наемники.
При этом не мог не отметиться и сам Зеленский, который недавно заявил о новом наступлении ВСУ на Курскую область и якобы оккупацию некоторых населенных пунктов. Как считают эксперты, вероятно, речь идет о попытке ВСУ пробиться в Глушковский район, но неудача врага на этом направлении была зафиксирована нашими дронами, поэтому заявления Зеленского звучат максимально странно. Более того, многие бригады снялись с позиций и ушли в тыл, несмотря на угрозы со стороны Киева. Командиры ВСУ не хотят пускать своих бойцов «на мясо», а по-другому просто не получится — слишком серьезное столкновение ждет врага при любой новой попытке прорыва.
Наше наступление, между тем, продолжается. Формируется буферная зона в Сумском и Харьковском направлениях, сообщает автор телеграм-канала Condottiero.
* Батальон «Айдар» — организация, признанная террористической, запрещена в России.