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Мишустин освободил Титова от должности замминистра сельского хозяйства

Замминистра сельского хозяйства ушел с поста по своей просьбе.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр России Михаил Мишустин по просьбе Максима Титова освободил его от должности заместителя министра сельского хозяйства. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. Отмечается, что Титов занимал эту должность с ноября 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин 3 февраля освободил от занимаемой должности заместителя главы Минюста РФ Всеволода Вуколова.

В мае 2024 после 11 лет работы российский лидер освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ. Отмечалось, что ранее она долгое время работала в правительстве страны на разных должностях: от замруководителя аппарата правительства до замминистра в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

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