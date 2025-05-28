Мишустин освободил Титова от должности замминистра сельского хозяйства

В мае 2024 после 11 лет работы российский лидер освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ. Отмечалось, что ранее она долгое время работала в правительстве страны на разных должностях: от замруководителя аппарата правительства до замминистра в Министерстве здравоохранения и соцразвития.