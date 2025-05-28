Лавров обсудил с Рубио второй раунд переговоров с Украиной

На сайте МИД РФ появилось сообщение, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого информировал его о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.