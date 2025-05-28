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Лавров обсудил с Рубио второй раунд переговоров с Украиной

На сайте МИД РФ появилось сообщение, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого информировал его о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

На сайте МИД РФ появилось сообщение, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого информировал его о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Рубио в свою очередь еще раз подтвердил нацеленность президента США Дональда Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта. Также Рубио отметил, что Вашингтон готов содействовать сближению позиции сторон.

Кроме этого стороны в ходе беседы затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между Россией и США.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что российская делегация готова передать украинской стороне проект меморандума об урегулировании конфликта во время второго раунда переговоров 2 июня в Стамбуле.