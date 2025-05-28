В ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов наша армия несколько дней наносила мощные удары по военной инфраструктуре на территории Украины. Удары были настолько мощные, что Киев такого просто не ожидал, о чем сообщают РИА Новости.
Особенно громко было в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях и, естественно, в Киеве. Одесскому порту также досталось от наших военных: сообщается об уничтожении военного груза и нескольких повреждениях украинских судов.
В одесский порт прилетела ракета «Искандер», точечно ударила по контейнеровозу, перевозившему грузы на нужды украинской армии. В Минобороны сообщили: «В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар».
Телеграм-канал «Донской партизан» передает о повреждениях нескольких вражеских судов: «Зафиксированы осколочные повреждения двух кораблей на плаву — морских судов обеспечения “Крым” и “Титан”, используемых в качестве плавбаз и радиотехнических платформ». Суда не могут осуществлять свою деятельность и едва ил подлежат ремонту.
В Киеве также неспокойно. Нашими силами были атакованы объекты оборонного производства и аэрокосмической промышленности. Мощный удар пришелся по заводу «Артем», именно здесь происходила сборка авиационных боеприпасов и элементов для БПЛА. Тг-канал передает и об ударе по предприятию «Визар», в котором был поражен литейный цех.
В Запорожском направлении наши ударили мощнейшие удары. Как сообщает подпольщик Николай Лебедев, за сутки только 24 мая по украинской армии было нанесено 467 ударов. Уничтожены боевики и иностранные советники в Гуляйполе, а в Каменском ликвидированы 3 БТР и мастерская.
Особого внимания заслуживает своеобразная дуэль между «Искандер-М» и Patriot, которая произошла на прошлой неделе. Россия, естественно, оказалась в выигрыше. В тг-канале «Донбасский партизан» появился следующий пост: «Прямым попаданием уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, осуществлявшая обнаружение и сопровождение воздушных целей. Также выведены из строя: кабина боевого управления ECS (Engagement Control Station) и две пусковые установки M901, на которых находились готовые к запуску ракеты PAC-3 MSE». Техника НАТО просто пропустила удар нашей ракеты.