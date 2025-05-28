Дуэль между «Искандером» и Patriot: Россия снова «разогнала» ВСУ мощным ударом

Особого внимания заслуживает своеобразная дуэль между «Искандер-М» и Patriot, которая произошла на прошлой неделе. Россия, естественно, оказалась в выигрыше. В тг-канале «Донбасский партизан» появился следующий пост: «Прямым попаданием уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, осуществлявшая обнаружение и сопровождение воздушных целей. Также выведены из строя: кабина боевого управления ECS (Engagement Control Station) и две пусковые установки M901, на которых находились готовые к запуску ракеты PAC-3 MSE». Техника НАТО просто пропустила удар нашей ракеты.