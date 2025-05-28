Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио сообщил Лаврову о нацеленности Трампа на завершение конфликта на Украине

Рубио подчеркнул, что США готовы помочь сторонам конфликта прийти к соглашению.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио вечером в среду, 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Рубио по телефону с главой МИД России отметил, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, хочет как можно скорее урегулировать ситуацию на Украине. Он также сказал, что США готовы помочь сторонам конфликта прийти к соглашению.

Кроме того, Лавров и Рубио обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством между двумя странами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Зеленский готовит Трампа к большому шоу на переговорах: Чем отвечает Россия на ложь и провокации Украины.