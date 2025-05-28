Рубио сообщил Лаврову о нацеленности Трампа на завершение конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио вечером в среду, 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Рубио по телефону с главой МИД России отметил, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, хочет как можно скорее урегулировать ситуацию на Украине. Он также сказал, что США готовы помочь сторонам конфликта прийти к соглашению.
Кроме того, Лавров и Рубио обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством между двумя странами.
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