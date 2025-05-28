Рубио сообщил Лаврову о нацеленности Трампа на завершение конфликта на Украине

Рубио по телефону с главой МИД России отметил, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, хочет как можно скорее урегулировать ситуацию на Украине. Он также сказал, что США готовы помочь сторонам конфликта прийти к соглашению.