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Суд в Колумбии отклонил просьбу о прекращении иска против Илона Маска

Дело связано с участием Маска в реализации указов президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный суд в округе Колумбия отклонил просьбу о прекращении иска против американского миллиардера Илона Маска и разрешил рассмотреть дело по существу, следует из опубликованных документов суда.

Иск подала группа представителей из 14 штатов, которые утверждают, что Маск в должности главы департамента эффективности правительства (DOGE) выполнял функции, которые требовали предварительного одобрения со стороны Сената. Его действия, по заявлению коалиции, привели к нарушению конституции США.

В частности, в документах суда подчеркивается, что в указах президента США Дональда Трампа в адрес DOGE поручалось давать рекомендации по вопросам найма, согласовывать или блокировать назначение сотрудников.

А один из указов и вовсе запрещал госструктурам заполнять вакансии без одобрения команды Маска.

Ранее сообщалось, что Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности. Источник близкий к семье предпринимателя сообщил, что он опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи.

Миллиардер отметил, что не ожидал такого уровня негативной реакции. Теперь он намерен сосредоточиться на развитии компаний Tesla и SpaceX.