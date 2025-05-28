Суд в Колумбии отклонил просьбу о прекращении иска против Илона Маска

Федеральный суд в округе Колумбия отклонил просьбу о прекращении иска против американского миллиардера Илона Маска и разрешил рассмотреть дело по существу, следует из опубликованных документов суда.
Иск подала группа представителей из 14 штатов, которые утверждают, что Маск в должности главы департамента эффективности правительства (DOGE) выполнял функции, которые требовали предварительного одобрения со стороны Сената. Его действия, по заявлению коалиции, привели к нарушению конституции США.
В частности, в документах суда подчеркивается, что в указах президента США Дональда Трампа в адрес DOGE поручалось давать рекомендации по вопросам найма, согласовывать или блокировать назначение сотрудников.
А один из указов и вовсе запрещал госструктурам заполнять вакансии без одобрения команды Маска.
Ранее сообщалось, что Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности. Источник близкий к семье предпринимателя сообщил, что он опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи.
Миллиардер отметил, что не ожидал такого уровня негативной реакции. Теперь он намерен сосредоточиться на развитии компаний Tesla и SpaceX.