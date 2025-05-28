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Лавров о немецких танках в зоне СВО: «Они в основном горят, а не ездят»

Глава МИД России прокомментировал присутствие немецких танков в зоне конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие танки не ездят по территории проведения спецоперации, а просто-напросто горят. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во время обсуждения заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о решении снять ограничения на использование дальнобойных ракет для Украины, журналист отметил, что в зоне конфликта уже наблюдаются немецкие танки, которые ездят по российской территории. Зарубин также предположил, а вдруг в зоне СВО появятся еще и немецкие ракеты, на что Лавров сказал:

«Они (танки) горят в основном, а не ездят», — ответил Лавров Зарубину.

Глава МИД России подчеркнул, что Германия продолжает нагнетать обстановку в боевых действиях Украине, вытягиваясь в конфликт.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Германия снова стала врагом России из-за активного участия в конфликте с РФ на стороне киевского режима.

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