Лавров о немецких танках в зоне СВО: «Они в основном горят, а не ездят»

Во время обсуждения заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о решении снять ограничения на использование дальнобойных ракет для Украины, журналист отметил, что в зоне конфликта уже наблюдаются немецкие танки, которые ездят по российской территории. Зарубин также предположил, а вдруг в зоне СВО появятся еще и немецкие ракеты, на что Лавров сказал: