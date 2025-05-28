«Германия и так уже участник конфликта: её техника и специалисты прямо воют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути — это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте. А Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте», — отметил Медведев, отвечая на вопрос журналистов о роли Германии в случае ударов по России.
Глава Совета безопасности подчеркнул, что Германия вновь стала врагом России. Она снова участвует в войне, руководствуясь нацистской идеологией, созданной ею же.
На вопрос о праве России наносить удары по немецкой территории в ответ на действия её военнослужащих, Медведев сообщил, что наличие данных о вовлечении немецких специалистов в запуск ракет даст возможность принятия любых решений по ответным действиям. Он добавил, что такое право принадлежит Верховному главнокомандующему, и его никто не в силах оспорить, что неоднократно подчеркивалось президентом страны.
Как сообщал Life.ru, Мерц после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что ФРГ готова поставить Киеву дальнобойное оружие, а также наладить его производство на территории Украины. Он добавил, что Германия намерена активизировать сотрудничество и стремится обеспечить ВСУ «всеми возможностями».