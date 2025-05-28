«Германия и так уже участник конфликта: её техника и специалисты прямо воют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути — это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте. А Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте», — отметил Медведев, отвечая на вопрос журналистов о роли Германии в случае ударов по России.