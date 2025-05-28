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Лавров поговорил по телефону с Рубио

В дипведомстве указали, что Рубио в разговоре с российским министром подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, пишет ТАСС.

«28 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио», — говорится в сообщении МИД России.

В дипведомстве указали, что Рубио в разговоре с российским министром подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Лавров проинформировал Рубио о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Они подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога между дипведомствами России и США. -0-