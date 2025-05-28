В Беларуси на основе ИИ разрабатывают программу, которая поможет бросить курить

В Беларуси разрабатывают мотивационную программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для тех, кто хочет бросить курить, сообщила замдиректора по научной работе РНПЦ психического здоровья доктор медицинских наук, профессор Марина Скугаревская. Об этом информирует БЕЛТА.
Скугаревская, говоря о способах лечения синдрома зависимости от никотина, рассказала, что сейчас в РНПЦ психического здоровья разрабатывается программа по мотивационному усилению для тех, кто хочет бросить курить или задумывается над этим.
По словам замдиректора, программа разрабатывается в рамках научного проекта. В ней применяется технология ИИ с учетом особенностей работы полушарий мозга, используется оценка с помощью опросников и предлагается мотивационный ролик, который позволяет усилить желание бросить курить. Представитель РНПЦ подчеркнула, что основная проблема курильщиков — это отсутствие стойкого желания бросить курить.
Уточняется, что программа — один из вариантов многоуровневого лечения. Помимо этого, предлагаются медикаментозная помощь и психотерапия. -0-