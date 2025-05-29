Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли

Документ был подписан в рамках выставки «РосЭкспоКрым», на которой предприятия Алтая представили широкий ассортимент продукции — от сыров и сливочного масла до биологически активных добавок и меда.
Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен опытом, а также продвижение продукции двух регионов как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
«Мы уже подписали соглашение с министерством промышленности и торговли Республики Крым. Это важный шаг в углублении взаимодействия и расширении бизнес-контактов между нашими регионами», — подчеркнул Большаков.
На выставке предприятия Алтайского края продемонстрировали как устоявшиеся бренды, так и новые разработки. В числе новинок — топленое масло гхи, которое отличается повышенным сроком хранения и возможностью использования в современных гастрономических трендах.
По словам одного из представителей алтайских производителей, Крым выбран как приоритетное направление для расширения рынка сбыта не случайно: регион обладает большим туристическим потенциалом, а значит — высокой представленностью потребителей из разных уголков страны.
«Алтайская продукция всегда пользовалась доверием благодаря своей экологичности и качеству. Мы уверены, что наш продукт найдет отклик и у крымчан, и у гостей полуострова», — подытожил Большаков.
С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей «РосЭкспоКрым», организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе — торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.