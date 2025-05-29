Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли

С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей «РосЭкспоКрым», организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе — торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.