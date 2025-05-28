Депутат прокомментировал угрозы, поступающие семье Мединского

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что угрозы со стороны украинских нацистов семье Владимира Мединского могут быть попыткой сорвать переговорный процесс, сообщает ТАСС.
Чепа также предположил, что к угрозам причастны украинские власти и спецслужбы.
Телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что семье помощника президента РФ Владимира Мединского «поступили угрозы от украинских нацистов». По его словам, Киев утверждает, что не имеет влияния на этих лиц.
Читайте материал «Семье Владимира Мединского поступили угрозы из Украины».