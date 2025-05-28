Умеров передал Мединскому документ о прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому документ о прекращении огня, сообщает «РБК-Украина». Речь идет о проекте меморандума, в котором прописаны условия урегулирования конфликта. Стороны договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая подготовить такие документы и обменяться ими. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская делегация будет готова передать проект меморандума украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.