Правительство приняло пятилетний план по подготовке к вступлению Молдовы в ЕС

Программа будет обновляться ежегодно, начиная с октября, путем интеграции рекомендаций и критериев, изложенных в годовом отчете Европейской комиссии о прогрессе стран-кандидатов, а также других обязательств, принятых в ходе переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.