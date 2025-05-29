Правительство приняло пятилетний план по подготовке к вступлению Молдовы в ЕС

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Правительство утвердило Национальную программу по присоединению Молдовы к Европейскому Союзу на период с 2025 по 2029 год. Проект предусматривает принятие и реализацию 3117 европейских актов в течение следующих пяти лет.
Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов заявила на заседании правительства, что вступление в ЕС — это не просто бюрократический процесс, а глубокая трансформация общества.
«Усилия, которые будут предприняты в течение следующих пяти лет, покажут, насколько хорошо мы готовы к вступлению. Принятая программа является основным документом для планирования и мониторинга реформ», — заявила она.
Координация реализации пятилетнего плана будет обеспечена Государственной канцелярией через Бюро европейской интеграции. Результаты будут отражены в сводном годовом отчете, представленном правительству и парламенту до 25 февраля года, следующего за отчетным.
Программа будет обновляться ежегодно, начиная с октября, путем интеграции рекомендаций и критериев, изложенных в годовом отчете Европейской комиссии о прогрессе стран-кандидатов, а также других обязательств, принятых в ходе переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.