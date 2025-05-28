Владимир Путин рассказал, чем должны заниматься 70% россиян: это одна из национальных идей

В России 70% населения должны быть вовлечены в занятия физкультурой и спортом. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по развитию спорта и физической культуры.
«Наша цель — сделать так, чтобы 70% граждан регулярно занимались спортом. Это касается всех, в том числе людей с ограниченными возможностями», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что это одна из главных задач страны.
Путин отметил, что программы, о которых говорил вице-премьер и выступающие, должны быть актуальными и соответствовать вызовам времени. Они должны ориентироваться на будущее и учитывать цели государства.
Недавно российский лидер назвал одну вредную привычку россиян, от которой нужно срочно избавляться. Также Владимир Путин отметил выдающуюся способность России преодолевать трудности. Он подчеркнул, что именно благодаря этим испытаниям страна становится сильнее.