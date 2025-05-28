Трамп заявил, что Гарвард должен сократить долю иностранных студентов до 15%

По словам Трампа, в Гарварде примерно 31% студентов — это иностранцы. Университету, по мнению главы Белого дома, следует установить лимит на уровне 15%. Американский лидер отметил, что в Соединенных Штатах есть желающие обучаться в Гарварде и других учебных заведениях, однако они не могут туда попасть из-за иностранных студентов.