Трамп заявил, что Гарвард должен сократить долю иностранных студентов до 15%

Гарвардскому университету необходимо сократить долю иностранных студентов до уровня примерно 15%, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Об этом информирует ТАСС.
По словам Трампа, в Гарварде примерно 31% студентов — это иностранцы. Университету, по мнению главы Белого дома, следует установить лимит на уровне 15%. Американский лидер отметил, что в Соединенных Штатах есть желающие обучаться в Гарварде и других учебных заведениях, однако они не могут туда попасть из-за иностранных студентов.
Ранее американское правительство предприняло попытку приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием студентов из-за рубежа. В ответ вуз подал иск в федеральный суд в Бостоне. В результате федеральный судья блокировал решение администрации США запретить Гарварду прием иностранных студентов.