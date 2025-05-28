Трамп назвал повышение и снижение торговых пошлин тактикой переговоров

«Я сократил (пошлины на товары из. — Прим. ред.) КНР со 145% до 100%, а затем до другого числа, и сказал, что вы должны открыть свою страну. Я назначил Европейскому союзу тарифы в размере 50%, они позвонили и сказали: “Пожалуйста, давайте встретимся прямо сейчас”. Вы называете это трусостью?» — задал вопрос журналистам Трамп.