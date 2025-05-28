Трамп назвал повышение и снижение торговых пошлин тактикой переговоров

Введение высоких импортных пошлин и их последующее их снижение является стратегией ведения торговых переговоров и не связано с трусостью, заявил американский лидер Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ в Белом доме.
Президента США попросили прокомментировать статью The Wall Street Journal, авторы которой утверждали, что глава Белого дома после повышения пошлин пошел на попятную.
«Я сократил (пошлины на товары из. — Прим. ред.) КНР со 145% до 100%, а затем до другого числа, и сказал, что вы должны открыть свою страну. Я назначил Европейскому союзу тарифы в размере 50%, они позвонили и сказали: “Пожалуйста, давайте встретимся прямо сейчас”. Вы называете это трусостью?» — задал вопрос журналистам Трамп.
Глава Белого дома заявил, что его действия «называются переговорами».
Ранее президент США объявил о вводе новых торговых пошлин «против всех стран». Их базовая минимальная ставка составляла 10%. При этом на товары из ЕС она составила 20%. Позднее Трамп отложил введение пошлин для Европы до 9 июля.
На инвестиционном форуме в Саудовской Аравии Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с КНР, согласно которому китайский рынок станет доступен для американских товаров.