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Умеров: Украина направила РФ документ об условиях прекращения огня

Глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Мединский ранее предложил Умерову точную дату и место для обмена меморандумами.

Источник: Аргументы и факты

Украина направила России свой документ об условиях прекращения огня в рамках конфликта, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о проекте меморандума, в котором прописаны условия урегулирования украинского конфликта. О передаче соответствующих документов стороны договорились 16 мая в Стамбуле.

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», — отметил Умеров.

28 мая ранее стало известно, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский предложил Умерову точную дату и место для обмена меморандумами.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить Украине меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.