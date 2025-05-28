Умеров: Украина направила РФ документ об условиях прекращения огня

Украина направила России свой документ об условиях прекращения огня в рамках конфликта, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Его слова приводит ТАСС.
Речь идет о проекте меморандума, в котором прописаны условия урегулирования украинского конфликта. О передаче соответствующих документов стороны договорились 16 мая в Стамбуле.
«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», — отметил Умеров.
28 мая ранее стало известно, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский предложил Умерову точную дату и место для обмена меморандумами.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить Украине меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.