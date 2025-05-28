Минобороны ФРГ: Украина применит первые дальнобойные системы через несколько недель

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Германию о последствиях подобного шага. «При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях», — отметил он.