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Минобороны ФРГ: Украина применит первые дальнобойные системы через несколько недель

Министерство обороны ФРГ распространило заявление, в котором говорится, что Украина будет иметь возможность применить первые дальнобойные системы через несколько недель.

Министерство обороны ФРГ распространило заявление, в котором говорится, что Украина будет иметь возможность применить первые дальнобойные системы через несколько недель.

«Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении министерства обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

«Первые могут быть применены уже через несколько недель», — подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что эти системы уже стоят на вооружении ВСУ и для их применения никакой дополнительной подготовки не требуется.

Российский военный корреспондент Александр Коц, комментируя эту новость в своем Телеграм-канале, отметил, что, вероятно, Германия через выделение 5 млрд евро Киеву на разработку систем дальнобойного оружия, легализовала передачу ракет Taurus Украине.

По его словам, заявление министерства обороны ФРГ может говорить только о том, что «немецкое дальнобойное оружие уже поставлено на Украину».

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Германию о последствиях подобного шага. «При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях», — отметил он.

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