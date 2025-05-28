Стало известно, как погибла польская наемница ВСУ Кветневская

Отмечается, что обстоятельства смерти наемницы остаются неясными. Но, судя по характеру повреждений (тело было сильно обгоревшим), возможно, было мощное огневое воздействие от реактивной системы залпового огня, дрона или тяжелых огнеметных систем, таких как «Солнцепек».