Тела ликвидированной в зоне СВО польской наемницы вооруженных сил Украины (ВСУ) Дороты Кветневской опознали по найденному рядом жетону. Об этом пишет Telegram-канала Fiftnmls.
Отмечается, что обстоятельства смерти наемницы остаются неясными. Но, судя по характеру повреждений (тело было сильно обгоревшим), возможно, было мощное огневое воздействие от реактивной системы залпового огня, дрона или тяжелых огнеметных систем, таких как «Солнцепек».
На Украину Кветневская прибыла в 2022 году. Она изначально выдавала себя за волонтера, якобы помогающего мирным жителям, однако фактически занималась снабжением боевиков ВСУ.
После уроженка польского города Гдыня служила в одном из боевых подразделений медиком, но ряд источников указывали на ее прямое участие в боях, отмечает проект Foreign Combatants.
Ранее командир расчета ЗРК «Бук-М3» ВС РФ Антон Осипов рассказал, что российские военные из группировки «Центр» смогли ликвидировать опытного украинского летчика на МиГ-29.