Политолог оценил, сможет ли Зеленский посетить Москву

«Вероятность визита Владимира Зеленского в Москву равняется нулю, мне кажется, тут даже говорить не о чем. Вообще, чисто технически и в рамках шуточной теории это возможно, так как во время согласованных визитов не арестовывают лидеров стран. Если говорить о реальности, не могу представить сценарий, при котором это возможно. Зачем ему приезжать в Россию? Ради подписания капитуляции? Думаю, многие одобрили бы такой сценарий», — отметил эксперт.