Политолог оценил, сможет ли Зеленский посетить Москву

«Вероятность визита Владимира Зеленского в Москву равняется нулю, мне кажется, тут даже говорить не о чем. Вообще, чисто технически и в рамках шуточной теории это возможно, так как во время согласованных визитов не арестовывают лидеров стран. Если говорить о реальности, не могу представить сценарий, при котором это возможно. Зачем ему приезжать в Россию? Ради подписания капитуляции? Думаю, многие одобрили бы такой сценарий», — отметил эксперт.
По его словам, в контексте реальных переговоров такой сценарий сейчас не рассматривается. Малинин также напомнил о вопросе, который задавали Путину: готов ли он принять Зеленского, если тот сбежит из Украины, опасаясь расправы со стороны своих прежних «патронов». Но и такая ситуация не актуальна.
Малинин считает, что важно сосредоточиться на более реалистичных перспективах переговоров, которые требуют тщательной и сложной работы по согласованию позиций и множества нюансов, связанных с масштабом конфликта.
«Сейчас самое главное — не провоцировать срыв этого процесса, который может произойти из-за чего угодно. Я вижу, что наша сторона готова продолжать диалог и добиваться целей спецоперации дипломатическим путем, а не только военным. Будем надеяться, что наши визави исходят или будут исходить из такого же подхода», — подытожил Малинин.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский пересмотрел своё заявление о боевых действиях до июня 2026 года, назвав этот срок слишком долгим для Киева. Он отметил, что через год Россия сильнее ощутит западные санкции, но Украина не хочет продолжать войну ещё год, подчеркнул президент.