Лавров рассказал Рубио о подготовке РФ к новому раунду переговоров с Украиной

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Марко Рубио о подготовке российской стороны к новому раунду переговоров с Украиной. Подробностями он поделился во время телефонного разговора 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.