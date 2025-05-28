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Лавров рассказал Рубио о подготовке РФ к новому раунду переговоров с Украиной

Глава МИД РФ информировал госсекретаря США о подготовке Москвой конкретных предложений по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал госсекретарю США Марко Рубио о подготовке российской стороны к новому раунду переговоров с Украиной. Подробностями он поделился во время телефонного разговора 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Министр информировал Рубио о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — говорится в сообщении.

При этом Рубио во время диалога выразил готовность американской стороны способствовать сближению позиций России и Украины для скорейшего урегулирования вооруженного конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Марко Рубио, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее достигнуть мира в конфликте на Украине.