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Украина передала России меморандум о прекращении огня и ждёт ответа от Москвы

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о передаче российской стороне меморандума, который отражает позицию Киева. По его словам, украинская делегация готова к полному и безусловному прекращению огня и продолжению дипломатического диалога.

Источник: Life.ru

«Я передал главе российской делегации наш документ. Мы подтверждаем готовность Украины к дальнейшим переговорам и не против встреч с россиянами», — отметил Умеров.

Глава украинской делегации также подчеркнул, что для продуктивной встречи необходимо получить российский меморандум заранее.

«Россия имеет ещё не менее четырёх дней до вылета, чтобы передать нам их документ», — добавил министр.

Вторая встреча делегаций РФ и Киева может состояться 2 июня, как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. В то же время в России настаивают на том, что планируют передать меморандум непосредственно на встрече в Стамбуле.