В Венгрии усилят борьбу с украинской мафией в финансовой сфере

В Венгрии для борьбы с преступлениями украинской мафии в финансовой и банковской сферах полиция и службы национальной безопасности создадут совместную оперативную группу. Об этом проинформировал журналистов руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
По его словам, соответствующее решение было принято венгерским кабмином в связи с активизацией деятельности украинских преступных группировок. Так, мошенники сумели изъять около 20 млн евро со счетов венгров, заявил Гуйяш.
«По оценкам правительства, около 80% таких преступлений совершаются украинскими преступными группировками», — подчеркнул глава канцелярии премьер-министра Венгрии.
Напомним, ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии.