В Венгрии усилят борьбу с украинской мафией в финансовой сфере

В Венгрии для борьбы с преступлениями украинской мафии в финансовой и банковской сферах полиция и службы национальной безопасности создадут совместную оперативную группу. Об этом проинформировал журналистов руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.