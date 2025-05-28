Умеров: Украина передала России проект меморандума по урегулированию конфликта

«Я предоставил российской стороне документ, в котором изложена позиция Украины», — сообщил Умеров в своём аккаунте в социальной сети Facebook*. Он добавил, что украинская сторона якобы «подтверждает решимость полностью и безоговорочно прекратить огонь и продолжить дипломатические усилия».