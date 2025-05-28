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Умеров: Украина передала России проект меморандума по урегулированию конфликта

Умеров заявил, что украинская сторона якобы подтверждает решимость безоговорочно прекратить огонь.

Источник: Комсомольская правда

Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил о том, что направил российской стороне проект меморандума, в котором изложена позиция Украины по урегулированию конфликта.

«Я предоставил российской стороне документ, в котором изложена позиция Украины», — сообщил Умеров в своём аккаунте в социальной сети Facebook*. Он добавил, что украинская сторона якобы «подтверждает решимость полностью и безоговорочно прекратить огонь и продолжить дипломатические усилия».

Накануне сообщалось, что Рустем Умеров провёл телефонный разговор с главой российской делегации и помощником президента РФ Владимиром Мединским после масштабного обмена пленными между двумя сторонами.

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