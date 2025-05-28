Во Франции раскрыли последствия удара Taurus по Москве для Мерца

Французский аналитик Ксавье Моро высказал мнение, что удар ракетами Taurus по Москве стал политическим концом канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если на это Россия даст ответ, пишет РИА Новости.
Эксперт прокомментировал публикацию журналистки Маргариты Симоньян, которая недавно сделал на эту тему публикацию.
Аналитик отметил, что Симоньян хорошо информирована, и если верить ей, то на уровне российских кабинетов, думают о том, что в случае удара Taurus по Москве, выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину, не останется.
При этом в вероятности реализации подобного сценария Моро усомнился, поскольку, по его мнению, войны Мерц не хочет и понимает, что это будет его конец с политической точки зрения.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о возможности ответа на действия ФРГ в случае, если выяснится, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России.
По словам политика, если эти данные подтвердятся, может быть принято любое решение об ответных действиях.