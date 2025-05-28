Умеров: Украина передала РФ свой документ об условиях прекращения огня

Министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Украина передала РФ свой документ, отражающий позицию о прекращении огня. Об этом информирует ТАСС.
В своих соцсетях Умеров написал, что направил главе российской делегации документ, который отражает украинскую позицию о прекращении огня. Он также отметил, что украинская сторона не возражает против встречи с РФ, но ждет российский меморандум до ее проведения.
Ранее, 16 мая, в Стамбуле между делегациями России и Украины состоялись переговоры. По итогам встречи стороны пришли к договоренности представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях.