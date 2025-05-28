Планы по введению санкций ЕС против трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются самоистязанием, заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен.
«Бесконечные поставки оружия и самоубийственная экономическая война — правительство Мерца не имеет собственной идеи, как окончательно разрешить бессмысленный украинский конфликт. Призыв к санкциям против “СП” напоминает жестокое причинение себе увечья», — написала она в соцсети X*.
Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 16 мая призвала «усилить давление на РФ» и пообещала новые санкции против «СП».
Ранее Мерц заявил, что правительство Германии приложит все усилия, чтобы не допустить запуска «Северного потока — 2».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что подобные высказывания указывают на то, что на Западе на смену стратегической неопределенности пришла «наступательная неадекватность».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.