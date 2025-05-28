В партии Вагенкнехт призывы к санкциям против «СП» назвали самоистязанием

«Бесконечные поставки оружия и самоубийственная экономическая война — правительство Мерца не имеет собственной идеи, как окончательно разрешить бессмысленный украинский конфликт. Призыв к санкциям против “СП” напоминает жестокое причинение себе увечья», — написала она в соцсети X*.