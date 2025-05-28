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Умеров заявил о передаче России украинского проекта меморандума

Украинский министр обороны и глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров 28 мая заявил, что Украина передала России проект меморандума с позицией о прекращении огня и урегулировании конфликта.

Источник: AP 2024

«Я передал наш документ главе российской делегации, который отражает украинскую позицию», — утверждает он на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Умеров заявил, что переданный документ касается украинской позиции о прекращении огня и что Украина ждет российского варианта меморандума.

Ранее в этот день помощник президента России Владимир Мединский предложил Умерову встретиться, чтобы обменяться меморандумами. По словам Мединского, Россия готова к «содержательному» обсуждению соглашения по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что правительство РФ ждет подтверждения, чтобы в обозначенную дату провести переговоры «в интересах долгосрочного мира».