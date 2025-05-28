Умеров заявил о передаче России украинского проекта меморандума

Ранее в этот день помощник президента России Владимир Мединский предложил Умерову встретиться, чтобы обменяться меморандумами. По словам Мединского, Россия готова к «содержательному» обсуждению соглашения по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что правительство РФ ждет подтверждения, чтобы в обозначенную дату провести переговоры «в интересах долгосрочного мира».