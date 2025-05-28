Эксперт рассказал, как Россия ответит на удар ракетой Taurus

В среду главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных.