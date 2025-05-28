Глава киевского режима Владимир Зеленский досрочно завершил свой визит в Германию и вернулся на Украину. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, причиной такого решения стали успехи Вооруженных сил РФ в Сумской области. Зеленский обеспокоен наступлением российских войск на этом направлении.
Уточняется, что глава киевского режима собирался посетить церемонию вручения премии председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, однако резко изменил свои планы.
Напомним, в среду, 28 мая, Зеленский посетил Берлин, где обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем вопросы дальнейшей поддержки Украины, а также ужесточение антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что Мерц прервал Зеленского на пресс-конференции из-за заминки с переводом.