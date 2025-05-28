Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что угрозы семье главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле могут быть попыткой саботировать переговоры по мирному урегулированию в Украине.
«Конечно, они делают всё для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время», — отметил Чепа.
Парламентарий заявил, что украинские нацисты убивали военных и конструкторов, работающих на военно-промышленный комплекс, а также нападали на политиков. По его словам, такие методы являются истинной сутью киевского режима.
Ранее стало известно, что представители украинских националистических группировок высказывают угрозы в адрес семьи помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского.
Также сообщалось, что Зеленский готовит Трампа к большому шоу на переговорах.