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В Госдуме раскрыли причины угроз семье Мединского: Киев готов на все, лишь бы сорвать переговоры

Чепа: Угрозы семье Мединского могут быть попыткой срыва переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что угрозы семье главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле могут быть попыткой саботировать переговоры по мирному урегулированию в Украине.

«Конечно, они делают всё для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время», — отметил Чепа.

Парламентарий заявил, что украинские нацисты убивали военных и конструкторов, работающих на военно-промышленный комплекс, а также нападали на политиков. По его словам, такие методы являются истинной сутью киевского режима.

Ранее стало известно, что представители украинских националистических группировок высказывают угрозы в адрес семьи помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского.

Также сообщалось, что Зеленский готовит Трампа к большому шоу на переговорах.