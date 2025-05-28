В Германии сообщили об экстренном вылете Зеленского на Украину из-за наступления России

Немецкие журналисты сообщили, что Владимир Зеленский якобы экстренно возвращается из Германии на Украину из-за наступления ВС РФ. При этом украинские СМИ это опровергают.
Сначала издание Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский досрочно закончил визит в Германию из-за угрозы РФ в Сумской области.
В сообщении говорилось, что Зеленский не стал принимать участие в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и экстренно направился из Берлина в Киев из-за наступления ВС РФ в Сумской области.
Однако после этого украинское издание «РБК-Украина» это утверждение опровергло со ссылкой на источник.
«Информация Spiegel не соответствует действительности», — говорится в публикации в Телеграм-канале издания.
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