В Германии сообщили об экстренном вылете Зеленского на Украину из-за наступления России

В сообщении говорилось, что Зеленский не стал принимать участие в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и экстренно направился из Берлина в Киев из-за наступления ВС РФ в Сумской области.