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В Германии сообщили об экстренном вылете Зеленского на Украину из-за наступления России

Немецкие журналисты сообщили, что Владимир Зеленский якобы экстренно возвращается из Германии на Украину из-за наступления ВС РФ.

Немецкие журналисты сообщили, что Владимир Зеленский якобы экстренно возвращается из Германии на Украину из-за наступления ВС РФ. При этом украинские СМИ это опровергают.

Сначала издание Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский досрочно закончил визит в Германию из-за угрозы РФ в Сумской области.

В сообщении говорилось, что Зеленский не стал принимать участие в церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и экстренно направился из Берлина в Киев из-за наступления ВС РФ в Сумской области.

Однако после этого украинское издание «РБК-Украина» это утверждение опровергло со ссылкой на источник.

«Информация Spiegel не соответствует действительности», — говорится в публикации в Телеграм-канале издания.

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